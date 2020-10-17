Врач предсказал появление «бактериального спецназа» из-за коронавируса

Бесконтрольное употребление антибиотиков может привести к появлению «бактериального спецназа». Об этом радио Sputnik рассказал аллерголог-иммунолог Алексей Бессмертный.

Врач пояснил, что из-за страха перед коронавирусом россияне занялись самолечением и стали бесконтрольно принимать антибиотики для профилактики осложнений либо пневмонии при коронавирусной инфекции. Рано или поздно это разовьет у бактерий антибиотикорезистентность, и «через год-два даже обычную пневмонию будет нечем лечить. Мы растим в себе патогенную флору, устойчивую к лекарствам. Это будет такой бактериальный спецназ», — предсказал он.

Также Бессмертный усомнился в пользе противовирусных препаратов. «Подавляющее большинство препаратов, которые относятся к противовирусным, не эффективны от слова "совсем"», — заявил он, отметив, что у ряда таких лекарств при отсутствии пользы имеются побочные эффекты.

16 октября глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что абсолютно действенное лекарство против COVID-19 отсутствует.

По ее словам, это «главное, чего у нас сегодня нет». Она также отметила, что большинство заразившихся коронавирусом россиян являются офисными работниками, и указала, что неукоснительное соблюдение правил профилактики распространения вируса «абсолютно точно даст снижение сегодняшнего уровня в течение ближайших двух недель».