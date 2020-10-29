Власти Ниццы назвали исламофашизмом теракт в церкви

Мэр Ниццы Кристиан Эстрози назвал исламофашизмом нападение с ножом в церкви Нотр-Дам-де-Нис. Об этом сообщает Reuters.

По его словам, нападавший с ножом крикнул: «Аллаху Акбар». «Пришло время Франции освободиться от соблюдения законов мира, чтобы окончательно искоренить исламофашизм на нашей территории», — сказал он.

Ранее власти города объявили убийство людей возле церкви и внутри нее терактом. Именно на это указывают все факты, отметил Эстрози.

В результате нападения три человека получили ранения и умерли. Сообщалось, что одну женщину обезглавили. Злоумышленника задержали. Мэр города призвал граждан обходить стороно район преступления.