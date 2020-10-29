Момент задержания террориста в Ницце попал на видео

Момент задержания террориста, напавшего на людей в церкви Нотр-Дам в Ницце, попал на видео. Его опубликовал Telegram-канал РИА Новости.

На кадрах видно, что террорист громко выкрикивает некие лозунги, при этом полицейский держит его все время на прицеле. Через несколько секунд другой представитель полиции подбегает к террористу со спины и резко валит его на землю.

Ранее мэр Ниццы Кристиан Эстрози назвал это нападение с ножом в церкви исламофашизмом. По его словам, нападавший крикнул: «Аллаху акбар». «Пришло время Франции освободиться от соблюдения законов мира, чтобы окончательно искоренить исламофашизм на нашей территории», — сказал мэр.

В результате нападения три человека получили ранения и умерли. Сообщалось, что одну женщину обезглавили. Мэр города призвал граждан обходить стороной район преступления.