В ООН не смогли найти оправданий жестокому убийству учителя в Париже

В ООН не могут найти оправданий жестокому убийству французского учителя 18-летним чеченцем Абдулахом Анзоровым. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя Верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет.

Отмечается, что в организации безоговорочно осуждают убийство школьного учителя Самуэля Пати в Париже. При этом Бачелет не комментировала дискуссию о границах свободы слова, инициаторами которой стали представители мусульманских регионов по всему миру.

Известно, что Анзоров напал на учителя Пати, увидев видеоролик в сети, в котором отец ученицы осуждает преподавателя за то, что тот показал детям карикатуру на пророка Мухаммеда. В ролике говорилось, в каком именно учебном заведении это произошло.

Ранее сообщалось, что убийца отправил кадры расправы в Telegram. В посте чеченец обратился к президенту Франции Эммануэлю Макрону, заявив, что «казнил преподавателя, посмевшего унизить пророка Мухаммеда». По уголовному делу об убийстве преподавателя истории задержаны четыре человека. Известно, что Анзоров имел статус беженца во Франции — у него был вид на жительство, выданный 4 марта 2020 года.

По мнению президента Франции, убийство учителя истории можно считать терактом. По его словам, педагог погиб за то, что «учил детей свободе слова, свободе верить или не верить».

Убийство произошло вечером 16 октября в пригороде Парижа. Преступник подкараулил учителя у колледжа, убил его и обезглавил. Позже террориста застрелили. Убийцей оказался молодой человек, родившийся в Москве и в шестилетнем возрасте переехавший вместе с семьей во Францию, где получил статус политического беженца.

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