Стала известна взявшая ответственность за теракт в Ницце группировка

Ответственность за теракт в Ницце взяла на себя ранее неизвестная группировка «Аль-Махди на юге Туниса». Об этом стало известно Tunis Afrique Presse.

Отмечается, что правоохранительные органы Туниса начали проверку после поста в Facebook, в котором некий сторонник упомянутой организации рассказал о ее причастности к нападению во Франции. Прокуратура хочет удостовериться, действительно ли существует такая группировка, и узнать о ее роли в теракте.

Ранее сообщалось, что напавший на церковь в Ницце террорист Ибрагим аль-Ауисауи отправлял семье фото перед этим собором. Он передал брату, что собирается провести ночь недалеко от нее. Соседи семьи в городе Сфакс отметили, что молодой человек, по их мнению, не был склонен к экстремизму.

29 октября в результате нападения в Ницце погибли три человека. Атака с ножом была совершена выходцем из Туниса в церкви Нотр-Дам-де-Нис. По уточненным данным, у двух жертв было перерезано горло, но полностью злоумышленник их не обезглавил.

Утверждается, что ранее аль-Ауисауи не попадал в поле зрения полиции, но в то же время имел связи с международной террористической организацией. Известно, что он кричал «Аллаху акбар!» и продолжал повторять эти слова даже после ареста.

Инцидент произошел спустя 13 дней после обезглавливания учителя в пригороде Парижа.