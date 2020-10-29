Турция отреагировала на теракт в Ницце

МИД Турции решительно осудил нападение террориста с ножом на прихожан церкви Нотр-Дам в Ницце, в результате которого погибли три человека. О реакции властей сообщает Anadolu.

Отмечается, что Турция солидарна с французским народом в борьбе с проявлениями терроризма. «Анкара самым решительным образом осуждает нападение, совершенное на французскую церковь Нотр-Дам-де-Ницца 29 октября. Выражаем соболезнования родным и близким погибших», — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что церковь Нотр-Дам-де-Нис заранее предупреждали о возможных атаках. Священник Жиль Флорини заявил, что с приближением Дня всех святых 1 ноября могут произойти дополнительные нападения, но никто не думал, что возможен подобный теракт.

В результате атаки неизвестного террориста с ножом в Ницце умерли три человека. Нападение произошло возле церкви Нотр-Дам-де-Нис. Сообщалось, что двух человек обезглавили.

Мэр города счел вооруженное нападение террористическим актом. Он сообщил о задержании нападавшего и поблагодарил сотрудников полиции за оперативные действия. Известно, что террорист кричал «Аллаху акбар!» и продолжал повторять эти слова даже после того, как его арестовали.

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