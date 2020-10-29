Церковь в Ницце три дня предупреждали об атаке

Церковь Нотр-Дам-де-Нис, где в результате нападения с ножом погибли три человека, заранее предупреждали о возможных атаках. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на BFM TV.

«В течение двух-трех дней нас предупреждали, что с приближением Дня всех святых 1 ноября могут произойти дополнительные нападения», — сказал священник Жиль Флорини. Он добавил, что в базилике все были бдительны, но не могли подумать, что возможно такое нападение.

Ранее стало известно, что по меньшей мере три человека получили ранения и умерли в результате атаки неизвестного террориста с ножом во французской Ницце. Нападение произошло возле церкви Нотр-Дам-де-Нис. Сообщалось, что одну женщину обезглавили.

Мэр города счел вооруженное нападение террористическим актом. Он сообщил о задержании нападавшего и поблагодарил сотрудников полиции за оперативные действия. Известно, что террорист кричал «Аллаху акбар!» и продолжал повторять эти слова даже после того, как его арестовали.

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