Неизвестный с криком «Аллаху акбар!» напал на полицейских во Франции

Во французском Авиньоне неизвестный напал с ножом на полицейских, выкрикивая «Аллаху акбар!» Его застрелили, сообщает телеканал Europe 1.

Нападение произошло около 11:15 по местному времени (13:15 мск). Сначала неизвестный угрожал ножом прохожим, затем попытался напасть на сотрудников полиции, прибывших на место происшествия.

Личность нападавшего в настоящий момент не раскрывается.

Отмечается, что происшествие в Авиньоне произошло спустя два часа после нападения возле церкви Нотр-Дам-де-Нис в Ницце. В результате первой атаки по меньшей мере три человека получили ранения и умерли. Известно, что одну женщину нападавший обезглавил. Его удалось задержать.

Мэр Ниццы Кристиан Эстрози назвал нападение террористическим актом. Он также заметил, что инцидент произошел спустя 13 дней после обезглавливания учителя в пригороде Парижа.

Вечером 16 октября был убит преподаватель Самюэль Пати. Его подкараулил у колледжа, убил и обезглавил 18-летний чеченец Абдулах Анзоров. Преступник выложил в соцсети фото и видео с места преступления. Позже он был застрелен полицейскими. Уточнялось, что причиной убийства стала демонстрация преподавателем карикатур на пророка Мухаммеда — Пати говорил на уроке о свободе слова.

Президент Франции назвал убийство учителя терактом. По словам Эммануэля Макрона, преподаватель погиб за то, что «учил детей свободе слова, свободе верить или не верить». Реакцию Макрона раскритиковали в исламских странах.