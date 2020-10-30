У напавшего с ножом на полицейских во Франции не нашли связей с исламистами

Напавший во французском Авиньоне с ножом на полицейских страдал психическим расстройством и не был связан с исламскими радикалами. Об этом сообщает BFM TV.

В течение нескольких часов национальная антитеррористическая прокуратура проводила разбирательство. В результате исламистский след был полностью опровергнут, а нападавший на самом деле не кричал «Аллаху Акбар!» Он был одет в куртку с эмблемой ультраправой группировки Defend Europe («Защитить Европу») и, по некоторым данным, вскидывал руку в нацистском приветствии.

Нападение произошло 29 октября около 11:15 по местному времени (13:15 мск). Сначала мужчина угрожал ножом прохожим, затем попытался напасть на сотрудников полиции, прибывших на место происшествия.

Инцидент в Авиньоне произошел спустя два часа после нападения возле церкви Нотр-Дам-де-Нис в Ницце. В результате первой атаки по меньшей мере три человека получили ранения и умерли. Нападавшего удалось задержать.

Мэр Ниццы Кристиан Эстрози назвал нападение террористическим актом. Он также заметил, что инцидент произошел спустя 13 дней после обезглавливания учителя в пригороде Парижа.

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