Противостояние мусульман и ОМОНа у посольства Франции в Москве попало на видео

Полиция и ОМОН вступили в противостояние с участниками пикетов против карикатуры на пророка Мухаммеда, опубликованной во французском сатирическом журнале Charlie Hebdo. Видео с акции протеста у посольства Франции в Москве опубликовали телеканал «Дождь» и Telegram-канал LIFE SHOT.

На кадрах видно, как десятки мужчин, некоторые с плакатами, кричат, толкаются и скандируют «Аллаху акбар!». С нескольких сторон их зажимают силовики.

По информации «Дождя», протестующие сожгли фотографию президента Франции Эммануэля Макрона. Несколько десятков человек держат в руках плакаты и карикатуры на французского лидера.

Позже сотрудники правоохранительных органов начали разгонять протестующих.

Ранее Макрон заявил о «кризисе ислама» и раскритиковал результат интеграции приезжих мусульман во французское общество. Поводом для его речи стало убийство школьного учителя Самуэля Пати, которому отрезали голову за демонстрацию школьниками карикатуры на пророка Мухаммеда из журнала. 29 октября во Франции выходцы из исламских стран совершили несколько вооруженных нападений на церкви и полицейских в ответ на высказывание президента.