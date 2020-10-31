Франция попросила власти России осудить угрозы и взять под защиту ее консульства

Посольство Франции в Москве попросило российские власти осудить угрозы в адрес ее граждан после нескольких пикетов мусульман рядом с ним. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы глубоко обеспокоены этими угрозами, которые абсолютно недопустимы, и мы сообщили об этом российским властям, призывая их выступить с официальным осуждением», — говорится в сообщении французских дипломатов. Они отметил, что обратились к властям России с просьбой усилить защитные меры для всех консульств Франции в стране.

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Накануне силовики в Москве вступили в противостояние с участниками пикетов против карикатуры на пророка Мухаммеда, опубликованной во французском сатирическом журнале Charlie Hebdo. На кадрах было видно, как десятки мужчин, некоторые с плакатами, кричат, толкаются и скандируют «Аллаху акбар!». С нескольких сторон их зажимают правоохранители.

Известно, что протестующие сожгли фотографию президента Франции Эммануэля Макрона. Несколько десятков человек держали в руках плакаты и карикатуры на французского лидера. Позже сотрудники правоохранительных органов начали разгонять протестующих.

16 октября в городе Конфлан-Сент-Онорин под Парижем 18-летний чеченец Абдулах Анзоров убил и обезглавил преподавателя истории Самюэля Пати. Фото и видео расправы преступник выложил в Twitter, а также обратился к президенту Франции, заявив, что «казнил преподавателя, посмевшего унизить пророка Мухаммада».

После этого Макрон пообещал защитить светские ценности Франции от радикального ислама. По его мнению, эта религия сейчас переживает кризис во всем мире. Президент предложил установить контроль за финансированием мечетей, а также выступил против ограничений для сатирического журнала Charlie Hebdo на публикацию карикатур на пророка Мухаммеда. За эти слова французский лидер подвергся критике со стороны ряда мусульманских стран. 29 октября во Франции было совершено несколько вооруженных нападений на церкви.

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