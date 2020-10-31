В Сирии прошел митинг в поддержку обезглавившего во Франции учителя чеченца

В сирийской Ракке прошел митинг в поддержку обезглавившего учителя во Франции 18-летнего чеченца Абдулаха Анзорова. Об этом сообщает ABC News.

Отмечается, что в Ракке, которая ранее была оплотом запрещенной в России организации «Исламское государство», протестующие чествовали Анзорова как героя. Известно, что большую часть Ракки контролируют курдские «Сирийские демократические силы» (СДС), однако по-прежнему там есть и некоторые территории, занимаемые боевиками.

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В других мусульманских странах, в частности, в Афганистане и Иране, недовольные политикой Парижа протестующие кричали «Смерть Франции!» и сжигали флаги этой страны.

Критика в адрес президента Франции Эммануэля Макрона со стороны мусульманских лидеров связана с его высказываниями после убийства в пригороде Парижа французского преподавателя Самуэля Пати. Его подкараулил у колледжа, убил и обезглавил 18-летний чеченец Абдулах Анзоров. Преступник также выложил в соцсети фото и видео с места преступления. Позже он был застрелен полицейскими. Уточнялось, что причиной убийства стала демонстрация преподавателем карикатур на пророка Мухаммеда — Пати говорил на уроке о свободе слова. Макрон, комментируя преступление, заявил, что ислам переживает кризис и пообещал бороться с радикалами.

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