Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к мусульманам России и правительству Франции после критического высказывания президента Эммануэля Макрона об исламе. Об этом он написал в Telegram-канале.

Он призвал мусульманскую общину не устраивать митинги и не позволять необдуманных действий возле посольств Франции в России. «От этого мало что изменится, но есть вероятность провокации», — пояснил Кадыров.

Также он дал совету руководству Франции. По его мнению, парижским властям следует извиниться перед всеми мусульманами мира. «Вы ликвидировали парня и поставили точку в совершенном убийстве. На этом все закончилось.

Все то, что было после этого — акции, заявления, призывы — к хорошему не приведет. Остановитесь, извинитесь», — призвал глава Чечни, добавив, что в противном случае все станет только хуже.

Кадыров напомнил, что мусульмане не позволяют воссоздавать образ пророка Мухаммеда и тем более шутить над ним. Он привел в пример Россию, где священные писания защищены, а власти страны понимают разницу между свободой слова и вседозволенностью.

28 октября представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что внешнюю политику России может определять только президент, а не руководители регионов. Таким образом он отреагировал на слова Кадырова, который назвал президента Франции Эммануэля Макрона лидером терроризма. По словам чеченского лидера, именно насмешки над верой и пародии стали причиной трагедии с преподавателем в пригороде Парижа.

Критика в адрес Макрона связана с его высказываниями после убийства в пригороде Парижа французского преподавателя Самуэля Пати. Его подкараулил у колледжа, убил и обезглавил 18-летний чеченец Абдулах Анзоров. Преступник также выложил в соцсети фото и видео с места преступления. Позже он был застрелен полицейскими. Уточнялось, что причиной убийства стала демонстрация преподавателем карикатур на пророка Мухаммеда — Пати говорил на уроке о свободе слова. Макрон, комментируя преступление, заявил, что ислам переживает кризис и пообещал бороться с радикалами.