Кадыров потребовал извинений от запретившего ему высказываться Жириновского

Глава Чечни Рамзан Кадыров ответил лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому, выступившему против того, чтобы главы регионов высказывались по международным вопросам. Об этом он написал в Telegram-канале.

По его словам, мнение парламентария, «взявшего смелость учить глав и губернаторов своей работе», его «удивило и возмутило одновременно». Кадыров напомнил, что критиковал карикатуры как мусульманин, а не политик. «Жириновский, извинись за свои слова. Затем досиди до окончания своего депутатского срока в Государственной Думе. Может тебе и повезет, и ты сможешь снова заработать хорошие деньги на выборах депутатов нового созыва. Иначе ни мандат, ни деньги тебе не помогут», — подчеркнул государственный деятель.

Кадыров выразил уверенность, что Жириновский занимается самопиаром, призвав его не зарабатывать пиар-очки на теме религии и культуры. «Поэтому Жириновскому лучше не касаться этой темы. Да, пусть участвует в ток-шоу, тратит свои деньги, полученные от проданных до выборов мандатов, пиарится, кутит и кайфует, разрабатывает законопроекты», — добавил он.

Ранее лидер ЛДПР в эфире «Эха Москвы» заявил, что губернаторы не должны выступать по международным вопросам: в их обязанности входят хозяйственные и экономические дела. «Надо, чтобы не было никаких комментариев в поддержку террористических действий, даже если эти комментарии чем-то обусловлены. Вообще руководители субъектов не должны в это вмешиваться», — отметил Жириновский.

28 октября представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что внешнюю политику России может определять только президент, а не руководители регионов. Таким образом он отреагировал на слова Кадырова, который назвал президента Франции Эммануэля Макрона лидером терроризма. По словам чеченского лидера, именно насмешки над верой и пародии стали причиной трагедии с преподавателем в пригороде Парижа.

Критика в адрес Макрона связана с его высказываниями после убийства в пригороде Парижа французского преподавателя Самуэля Пати. Его подкараулил у колледжа, убил и обезглавил 18-летний чеченец Абдулах Анзоров. Преступник также выложил в соцсети фото и видео с места преступления. Позже он был застрелен полицейскими. Уточнялось, что причиной убийства стала демонстрация преподавателем карикатур на пророка Мухаммеда — Пати говорил на уроке о свободе слова. Макрон, комментируя преступление, заявил, что ислам переживает кризис и пообещал бороться с радикалами.