Кремль прокомментировал выпад Кадырова в адрес Макрона

Внешнюю политику в России определяет президент, главы регионов не могут заниматься этим вопросом. Таким образом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал выпад главы Чечни Рамзана Кадырова в адрес президента Франции Эммануэля Макрона, передает РИА Новости.

Пресс-секретарь президента России подчеркнул, что ориентироваться необходимо на линию, которая формируется главой государства.

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Накануне Кадыров назвал Макрона лидером терроризма. По мнению главы Чечни, заявления французского лидера могут привести к трагическим последствиям. Кадыров также считает, что достойного будущего и порядка в странах Европы не будет до тех пор, пока власти не станут с уважением относиться к таким понятиям, как «религия». Глава Чечни заявил, что насмешки над верой и стали причиной трагедии с преподавателем в пригороде Парижа.

Ранее в Париже и других городах Франции прошли акции в честь убитого преподавателя. Люди вышли на улицы с лозунгами в защиту свободы слова, республиканских свобод и поддержки учителей. Известно также о планах перевыпустить карикатуры на пророка Мухаммеда, из-за которых произошло убийство, отдельной книгой.

Преподаватель Самюэль Пати был убит в пригороде Парижа 16 октября. Его подкараулил у колледжа, убил и обезглавил 18-летний чеченец Абдулах Анзоров. Преступник также выложил в соцсети фото и видео с места преступления. Позже он был застрелен полицейскими. Уточнялось, что причиной убийства стала демонстрация преподавателем карикатур на пророка Мухаммеда — Пати говорил на уроке о свободе слова.