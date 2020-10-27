Муфтий Татарстана назвал оскорбивших пророка Мухаммеда жалкими уродцами

Осмелившиеся осквернить имя пророка Мухаммеда являются жалкими моральными уродцами и ничтожествами, стремительно деградирующими от собственной бездуховности. Об этом в беседе с Daily Storm заявил муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин.

По его словам, европейцы называют себя носителями одной из самых цивилизованных культур в мире и при этом разжигают межрелигиозную рознь. Самигуллин также заявил, что самые жестокие преступления против человечества совершали не мусульмане.

Муфтий Татарстана считает, что в России общество более цивилизованное и зрелое, так как граждане страны научились вести взаимоуважительные диалоги.

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Ранее с критикой в адрес европейских стран выступил муфтий Чечни Салах-Хаджи Межиев. В частности, он назвал президента Франции Эммануэля Макрона «террористом номер один в мире» из-за новой публикации карикатур на пророка Мухаммеда после убийства чеченцем школьного учителя под Парижем. Высказывание Межиева поддержал глава Чечни Рамзан Кадыров. По его словам, Макрон сейчас становится похож на террориста. Глава республики призвал французского лидера прекратить провокации и нападки на веру, «пока еще не поздно».

Карикатуры на пророка Мухаммеда спроецировали на стену ратуши в городе Монпелье 22 октября. Ранее в Париже и других городах прошли акции в честь убитого преподавателя. Люди вышли на улицы с лозунгами в защиту свободы слова, республиканских свобод и поддержки учителей. Известно также о планах перевыпустить карикатуры отдельной книгой.

Преподаватель Самюэль Пати был убит в пригороде Парижа 16 октября. Его подкараулил у колледжа, убил и обезглавил 18-летний чеченец Абдулах Анзоров. Преступник также выложил в соцсети фото и видео с места преступления. Позже он был застрелен полицейскими. Уточнялось, что причиной убийства стала демонстрация преподавателем карикатур на пророка Мухаммеда — Пати говорил на уроке о свободе слова.