Кадыров назвал Макрона лидером терроризма

Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на слова президента Франции Эммануэля Макрона о поддержке карикатур на пророка Мухаммеда и назвал его лидером терроризма. Об этом сообщается в его Telegram-канале.

По словам Кадырова, последствия заявлений Макрона могут быть трагическими. «Президент Франции сам сейчас становится похож на террориста. Поддерживая провокации, он завуалированно призывает мусульман совершать преступления», — написал он, добавив, что верующими карикатуры на Пророка воспринимаются болезненно, это не может не знать Макрон.