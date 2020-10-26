В Турции обвинили Макрона в следовании фашистскому сценарию

Президент Франции Эммануэль Макрон своими высказываниями об исламе и мусульманах «следует фашистскому сценарию». Об этом заявил глава Управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун. Его слова приводит ТАСС.

В администрации Реджепа Тайипа Эрдогана также высказали мнение о том, что Макрон может «от исламофобии перейти к антисемитизму».

«Макрон не просто дискриминирует мусульман в своей стране и Европе, он делает это из политических соображений, используя в своих целях страхи и невежество. Макрон следует старому фашистскому сценарию, который был нацелен на евреев в Европе. Мы должны призвать к ответственности таких безответственных деятелей, чьи заявления и действия являются не просто следствием, а причиной враждебности по отношению к исламу», — сказал Алтун.

По его мнению, Макрон словесно «нападает на Турцию и президента», так как они являются живыми доказательствами того, что Средиземноморский регион не является «собственностью или колонией Европы». Однако Турция противостоит его расистскому и колониальному мышлению, добавил Алтун.

Днем ранее Эрдоган порекомендовал Макрону проверить психику. После этого Франция отозвала посла в Турции для консультаций.

Оскорбление прозвучало из-за слов Макрона об исламе, поводом для которых стало убийство чеченцем учителя истории Самюэля Пати в пригороде Парижа. Французский лидер критически высказался об исламском сепаратизме во французских границах: под этим термином он имел в виду закрытость ряда магометанских общин. Он пообещал защитить светские ценности страны от радикального ислама.

До турецкой власти на его слова успели отреагировать в Катаре: там магазины убрали с полок французские товары.