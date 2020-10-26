Во Франции заявили о потере контроля над ситуацией с коронавирусом

Власти Франции не контролируют распространение коронавируса. Об этом в интервью Franceinfo заявил заведующий отделением инфекционных и тропических болезней парижской больницы Питье-Сальпетриер Эрик Комс.

Специалист отметил, что в стране необходимо ввести локдаун. «Мы потеряли контроль над эпидемией еще несколько недель назад», — добавил он.

Председатель научного совета при французском правительстве, иммунолог Жан-Франсуа Дельфрасси в свою очередь отметил, что страна находится «в очень тяжелом, даже критическом положении». В интервью радиостанции RTL он подчеркнул, что, по мнению его коллег, число новых инфицированных каждый день может увеличиваться более чем на 50 тысяч — члены научного совета полагают, что с учетом бессимптомных носителей коронавируса и тех, кто не сдавал тест на COVID-19, показатель может приближаться к 100 тысячам.

В середине октября президент Франции Эммануэль Макрон заявил о начале второй волны распространения коронавируса в стране. Французский лидер отметил, что текущая ситуация вызывает тревогу. Политик сообщил, что в государстве вводится комендантский час, который будет действовать с 21:00 до 06:00. Позже стало известно, что это решение обошлось экономике страны более чем в два миллиарда евро.