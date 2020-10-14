Макрон заявил о второй волне коронавируса во Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о начале второй волны распространения коронавируса в стране. Об этом сообщает ТАСС.

Французский лидер отметил, что текущая ситуация вызывает тревогу. «Мы находимся в периоде, который является второй волной», — сказал Макрон. По его словам, это требует принятия новых мер.

Политик сообщил , что в Парижском регионе и «красных зонах» по коронавирусу будет введен комендантский час, который будет действовать с 21:00 до 06:00.

3 октября число подтвержденных случаев заражения коронавирусом во Франции достигло рекордных показателей и увеличилось на 16 972.

Всего с начала эпидемии во Франции общее число заражений достигло 820 017. В целом скончались 33 056 пациентов с COVID-19.