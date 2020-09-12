Во Франции зафиксировали рекордный суточный прирост зараженных коронавирусом

Франция зафиксировала рекордный ежедневный прирост зараженных коронавирусом. Об этом сообщает санитарное агентство страны Sante Publique, передает РИА Новости.

Так, за прошедшие сутки во Франции зарегистрировали 10 561 случай инфицирования COVID-19. Показатель впервые превысил отметку в 10 тысяч за все время пандемии. В четверг в стране выявили 9842 новых заболевших. Всего во Франции коронавирусом заразились 373 911 человек, скончались 30 910, большинство из них были госпитализированы.

За прошедшую неделю в больницы Франции доставили 2,4 тысячи человек, в реанимации находятся 417 пациентов.

В конце августа власти Парижа решили заставить жителей города носить защитные маски на улице. Эта мера будет распространяться даже на тех, кто выходит на пробежку. «Вирус распространяется по всей стране. Если мы не отреагируем достаточно эффективно, число заболеваний может снова вырасти», — объяснил премьер-министр Франции Жан Кастекс.

По данным на 12 сентября, в мире насчитывается более 28,5 миллиона зараженных коронавирусом, из них более 917 тысяч скончались, еще 19,2 миллиона выздоровели. Больше всего инфицированных находятся в США, Индии, Бразилии, России и Перу.