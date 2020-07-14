Президент Франции увидел признаки возвращения коронавируса

Президент Франции Эммануэль Макрон увидел признаки возвращения пандемии коронавируса. Об этом сообщает Le Figaro, которое выносит основные тезисы интервью, опубликованном на Youtube-канале главы государства.

Макрон рассказал, что ситуация с коронавирусом остается неопределенной, и есть признаки того, что инфекция «начинается снова». При этом президент отмечает, что Франция к такому сценарию готова: в наличии есть маски, респираторы и лекарства.

«Мы многому научились в период пандемии», — резюмирует французский лидер и призывает людей соблюдать санитарные меры.

Президент Франции также выступает за то, чтобы с 1 августа ношение маски в любых общественных заведениях страны было обязательным.

Во Франции, по данным проекта Университета Джонса Хопкинса на 14 июля, выявлено 209 640 случаев заражения коронавирусом, 30 032 инфицированных скончались. В мире общее число заразившихся коронавирусом превысило 13 миллионов человек. Пандемия охватила 188 стран.

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