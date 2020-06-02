Макрон рассказал о «возвращении счастливых дней»

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что начало послабления ограничительных мер, введенных в связи с борьбой с коронавирусом, — это знак «возвращения счастливых дней». Об этом во вторник, 2 июня, он написал в своем Twitter-аккаунте.

По его словам, впервые с 14 марта, как только во Франции объявили о режиме самоизоляции, по всей стране начали открываться отели, кафе и рестораны. Он отметил, что такие изменения «знаменует возвращение счастливых дней».

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«Никакого сомнения в том, что французы придут туда, чтобы вновь обрести эту часть французского духа, нашей культуры и нашего искусства жить», — заявил Макрон.

Кроме того, подобные заведения имеют возможность обратиться к правительству за помощью — оно сможет «оказывать поддержку этому сектору», напомнил он.

По состоянию на 2 июня во Франции выявлено 152 тысячи зараженных коронавирусом, 68 тысяч из которых вылечились, а 28 833 — скончались от осложнений. Всего число инфицированных в мире превысило 6,26 миллиона. За все время умерли 375↓554 человека, 2,69 миллиона — выздоровели.

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