Колокольный звон в Нотр-Даме в годовщину пожара попал на видео

РИА Новости

Колокол Собора Парижской Богоматери прозвонил в первую годовщину пожара. Произошедшее попало на видео РИА Новости.

Колокольный звон начался в 21:00 по московскому времени и продолжался в течение пяти минут. В это же время французы ежедневно аплодируют медикам, работающим с зараженными коронавирусом, из окон своих домов.

По данным агентства, к Нотр-Даму пришли не менее 100 человек — большинство из них были в масках, также полицейские напоминали им о необходимости соблюдать социальную дистанцию.

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Колокол «Эмманюэль» подарил Нотр-Даму Людовик XIV в 1686 году. Он считается вторым по величине колоколом во Франции: его вес составляет 13 тонн, а язык — 500 килограммов.

Собор Парижской Богоматери загорелся вечером 15 апреля 2019 года. Огонь уничтожил большую часть кровли и шпиль. Пожар потушили только утром следующего дня. В результате ЧП пострадали три человека. Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал восстановить собор.

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