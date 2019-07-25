Нотр-Даму предрекли обрушение из-за жары

Находящийся на реконструкции Собор Парижской Богоматери может обрушиться из-за аномальной жары во французской столице. Об этом сообщает Euronews со ссылкой на главного архитектора исторических памятников Франции Филиппа Вильнёва.

По его словам, в каменных стенах храма остается еще очень много влаги, вылитой на него пожарными в апреле. Из-за жары, которая в этом году бьет все исторические рекорды, вода может высохнуть слишком быстро, что создаст угрозу для несущей конструкции здания.

Сообщается, что рабочие в срочном порядке укрепляют собор, опасаясь за его судьбу. Внутри памятника архитектуры сейчас разбирают завалы из сгоревших останков крыши. Как передает Euronews, реставраторы пока так и не решили, будут ли восстанавливать рухнувший шпиль в первозданном виде.

Вся галерея «Нотр-Дам де Пари в огне» Продолжить Фото: Shutterstock 1 /15

15 июня стало известно, что французские миллиардеры не исполнили свои обещания о перечислении материальной помощи для восстановления разрушенного собора Парижской Богоматери. В благотворительный фонд, созданный для сбора пожертвований на реконструкцию пострадавшего в пожаре национального памятника, не поступило ни цента.

Собор Парижской Богоматери загорелся вечером 15 апреля. Огонь уничтожил большую часть кровли и шпиль. Окончательно его потушили только утром следующего дня: ночью пожарные все еще боролись с отдельными очагами пожара. В результате ЧП пострадали три человека. Президент Франции Эммануэль Макрон заверил, что на восстановление собора потребуется пять лет.

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