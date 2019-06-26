Прокуроры исключили поджог Нотр-Дама

Власти Франции не имеют оснований считать поджог причиной пожара в соборе Парижской Богоматери. Об этом говорится в заявлении прокурора Парижа Реми Хайнца, передает Reuters.
По его словам, сейчас изучается возможность возникновения пожара в результате халатности, по этой статье открыто дело. «Проведенные до настоящего времени расследования пока не смогли определить причины пожара», — говорится в заявлении Хайнца.
15 июня стало известно, что французские миллиардеры не исполнили свои обещания о перечислении материальной помощи для восстановления разрушенного собора Парижской Богоматери. В благотворительный фонд, созданный для сбора пожертвований на реконструкцию пострадавшего в пожаре национального памятника, не поступило ни цента.
Собор Парижской Богоматери загорелся вечером 15 апреля. Огонь уничтожил большую часть кровли и шпиль, ликвидировать возгорание удалось только на следующий день. Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал, что собор будет восстановлен за пять лет.