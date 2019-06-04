В Париже забили тревогу из-за расплавившегося в Нотр-Даме свинца

Беременным женщинам и детям, проживающим недалеко от острова Сите, где находится собор Парижской Богоматери, рекомендовали проверить количество свинца в организме после того, как повышенный уровень металла обнаружили в крови ребенка. Об этом сообщает Le Parisien.

Анализ показал цифру, превышающую нормальный показатель в 50 микрограммов на литр крови, однако пока неясно, что привело к такому содержанию вещества.

28 апреля врачи предупредили парижан об опасности отравления свинцом: им порекомендовали провести в квартирах влажную уборку. На тот момент ни одного случая отравления не было зарегистрировано.

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Свинец, как правило, попадает в организм человека при вдыхании свинецсодержащей пыли, копоти и паров. Это приводит к хронической интоксикации. Вначале при отравлении симптомы незначительны, но со временем могут развиться острая энцефалопатия и необратимые изменения внутренних органов.

Собор Парижской Богоматери загорелся вечером 15 апреля. Огонь уничтожил большую часть кровли и шпиль, ликвидировать возгорание удалось только на следующий день. Во время пожара расплавились около 300 тонн свинца, содержавшегося в несущих конструкциях и шпиле.

Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал, что собор будет восстановлен за пять лет.

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