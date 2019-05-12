Для Нотр-Дама придумали крышу с подогревом

Французское архитектурное бюро Vincent Callebaut Architectures представило проект реставрации собора Парижской Богоматери, который сильно пострадал из-за пожара в апреле.

Проект называется Palingenesis («возрождение» по-гречески). По задумке авторов, Нотр-Дам станет «зданием с положительной энергией, которое производит больше, чем потребляет».

Авторы проекта предложили выполнить крышу и шпиль из стекла, дуба и углеродного волокна. Кровля будет вырабатывать электричество и тепло. На шпиль установят медного петуха, который раньше венчал собор и уцелел после пожара.

Материалы по теме Миксер с крышкой Каким архитекторы видят новый Нотр-Дам: сумасшедшие идеи со всего мира

На крыше Нотр-Дама реставраторы предлагают разбить сад и огород. Архитекторы предполагают, что участок сможет приносить до 21 тонны овощей и фруктов в год, которые будут бесплатно раздавать нуждающимся. Авторы проекта выразили надежду, что восстановленный собор станет новым лицом церкви в XXI веке.

Собор Парижской Богоматери загорелся вечером 15 апреля. Огонь уничтожил большую часть кровли и шпиль, ликвидировать возгорание удалось только на следующий день. Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал, что собор будет восстановлен за пять лет.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!