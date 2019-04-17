Франция запустит международный конкурс по восстановлению шпиля Нотр-Дама

Франция решила запустить международный конкурс по восстановлению разрушенного шпиля собора Парижской Богоматери. Об этом сообщает издание The Guardian.

Премьер-министр страны Эдуар Филипп заявил, что это поможет создать конструкцию, которая будет «приспособлена к техникам и вызовам нашего времени». По его словам, власти пока не оценили общую стоимость ремонтных работ. В настоящее время на реконструкцию Нотр-Дама собрано 880 миллионов евро.

Материалы по теме Собор Парижской Богоматери пережил пожар Бушующее пламя потушили. Что удалось спасти?

Ранее 17 апреля стало известно, что под завалами нашли медную фигуру петуха с реликвиями, которая до пожара украшала шпиль. На петухе обнаружили большую вмятину, но эксперты надеются, что его удастся полностью восстановить.

Пожар в соборе Парижской Богоматери произошел 15 апреля. В результате инцидента были уничтожены часы, шпиль и большая часть кровли. Огонь потушили утром 16 апреля.

Собор Парижской Богоматери — католический храм в центре Парижа, один из символов города. На его строительство ушло почти 200 лет.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!