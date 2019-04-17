Франция запустит международный конкурс по восстановлению шпиля Нотр-Дама

Франция решила запустить международный конкурс по восстановлению разрушенного шпиля собора Парижской Богоматери. Об этом сообщает издание The Guardian.
Премьер-министр страны Эдуар Филипп заявил, что это поможет создать конструкцию, которая будет «приспособлена к техникам и вызовам нашего времени». По его словам, власти пока не оценили общую стоимость ремонтных работ. В настоящее время на реконструкцию Нотр-Дама собрано 880 миллионов евро.
Ранее 17 апреля стало известно, что под завалами нашли медную фигуру петуха с реликвиями, которая до пожара украшала шпиль. На петухе обнаружили большую вмятину, но эксперты надеются, что его удастся полностью восстановить.
Пожар в соборе Парижской Богоматери произошел 15 апреля. В результате инцидента были уничтожены часы, шпиль и большая часть кровли. Огонь потушили утром 16 апреля.
Собор Парижской Богоматери — католический храм в центре Парижа, один из символов города. На его строительство ушло почти 200 лет.