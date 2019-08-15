В Нотр-Даме заметили обрушения

Каменные своды частично обвалились в находящемся на реконструкции соборе Парижской Богоматери. Об этом сообщили в Министерстве культуры Франции, пишет газета Le Figaro.

В ведомстве указали, что недавно из-за рекордной жары упали некоторые камни из сводов нефа. Здание до сих пор находится под угрозой разрушения.

Работы по восстановлению Нотр-Дама были приостановлены 25 июля из-за возможного заражения местности свинцом, расплавившимся во время пожара. Они должны возобновиться 19 августа. В министерстве сообщили, что именно срочная необходимость укрепления конструкции оправдывает подобное решение. При этом здоровье рабочих, задействованных на объекте, «это абсолютный приоритет и ставится выше всего остального», указали в Минкультуры.

Вся галерея «Нотр-Дам де Пари в огне» Продолжить Фото: Shutterstock 1 /15

В конце июля сообщалось, что Нотр-Дам может обрушиться из-за аномальной жары. Отмечалось, что в каменных стенах храма осталось много влаги от тушения пожара в апреле, а из-за рекордной жары она может высохнуть слишком быстро, что создаст угрозу для несущей конструкции здания.

Собор Парижской Богоматери загорелся вечером 15 апреля. Огонь уничтожил большую часть кровли и шпиль. Окончательно его потушили только утром следующего дня: ночью пожарные все еще боролись с отдельными очагами пожара. В результате ЧП пострадали три человека. Президент Франции Эммануэль Макрон заверил, что на восстановление собора потребуется пять лет.

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