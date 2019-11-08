Россия поможет Франции восстановить Нотр-Дам

Спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой рассказал, что Франция пригласит Россию принять участие в восстановлении собора Парижской Богоматери (Нотр-Дама) после пожара. Его слова приводит РИА Новости.

Швыдкой отметил, что переговоры между странами длились весь год. По его словам, российская сторона сама предложила помощь в восстановлении собора. То, что Париж принимает помощь, демонстрирует признание достоинств российской науки, считает представитель.

Собор Парижской Богоматери загорелся вечером 15 апреля. Огонь уничтожил большую часть кровли и шпиль. Пожар потушили только утром следующего дня. В результате ЧП пострадали три человека. Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал восстановить собор.

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