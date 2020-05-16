Медсестры заявили Макрону о потере доверия к нему из-за здравоохранения

Французские медсестры пожаловались президенту Эммануэлю Макрону на отношение государства к системе здравоохранения. Об этом сообщил телеканал BFMTV.

Так, во время посещения в Париже госпиталя Питье-Сальпетрьер Макрон был вынужден выслушать резкую критику двух медсестер. Медперсонал требовал повышения зарплаты, увеличения средств для госпиталя и числа больничных коек.

В ходе разговора с медсестрами Макрон заявил, что не хотел бы, чтобы их положительная энергия исчезла, и наступило отчаяние. «Но, к сожалению, это уже произошло, господин Макрон», — сказала одна из них. При этом вторая добавила: «Мы в отчаянии. Мы больше вам не верим».

В ответ на это французский президент призвал врачей не опускать руки и разъяснил меры, которые принимает правительство для укрепления системы здравоохранения в стране.

С начала пандемии коронавируса в стране было зафиксировано 179,6 тысячи случаев заражения. Всего выявлено 27,5 тысячи летальных исходов и 60,5 тысячи выздоровлений. 15 мая Минздрав Франции подтвердил тенденцию снижения в стране госпитализированных с COVID-19, в том числе в отделениях реанимации.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в декабре 2019 года в Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила, что ситуацию можно характеризовать как пандемию.

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