Безработица во Франции рекордно выросла

Число зарегистрированных безработных во Франции достигло рекордного уровня в марте на фоне пандемии коронавируса. Безработица выросла на 7,1 процента, или на 243 тысячи человек по сравнению с февралем, пишет Bloomberg.

Это самый большой всплеск с начала учета, то есть с 1996 года. Таким образом, число безработных составило почти 3,5 миллиона человек. Рост числа незанятых превысил в три раза прошлый рекорд времен финансового кризиса в марте 2009 года. По мнению издания, это говорит о том, что программа отпусков, которая финансируется государством, недостаточна для поддержки рынка труда.

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В других странах тоже остро стоит проблема безработицы. Так, 43 процента трудоспособного населения США столкнулись с проблемой потери работы или сокращением зарплаты в результате распространения коронавируса. В России, по прогнозу Института социальной политики НИУ ВШЭ, число зарегистрированных безработных может вырасти почти в шесть раз. 25 апреля глава Счетной палаты Алексей Кудрин предположил, что от шести до девяти миллионов россиян могут остаться без работы.

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