В США предложили выделить «чертовски больше» денег на поддержание экономики

Кандидат в президенты США Джо Байден выступил за более прогрессивный подход к выделению средств на поддержание экономики во время пандемии коронавируса. Одной из главных мер должно стать усиление контроля за деятельностью администрации Дональда Трампа, передает Politico.

Бывший вице-президент заявил, что следующий пакет средств на восстановление экономики США должен быть «чертовски больше», чем те два триллиона, которые выделили в прошлом месяце. По мнению кандидата от Демократической партии, деньги должны пойти на оказание значительной поддержки штатам и городам, для того чтобы предотвратить «увольнение чертовски большого числа учителей, полицейских и пожарных».

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Он также отметил, что на данный момент администрация Трампа «расходует чертовски много денег». «Последнее, чего бы сейчас хотел президент, это чтобы кто-нибудь начал присматриваться к выделению 500 миллиардов долларов американским корпорациям», — добавил Байден.

В конце марта Сенат США принял законопроект о выделении двух триллионов долларов для поддержки экономики из-за пандемии коронавируса. Пакет мер включает 350 миллиардов долларов на поддержку малого бизнеса, 250 миллиардов долларов на расширенное страхование безработицы и еще 500 миллиардов долларов на формирование стабилизационного фонда.

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