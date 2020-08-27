Жителей Парижа заставят носить маски на улицах

Власти Парижа решили заставить жителей города носить защитные маски даже на улице. Об этом сообщает France24 со ссылкой на премьер-министра Франции Жана Кастекса.

Постановление вступит в силу с пятницы, 28 августа. Подчеркивается, что эта мера будет распространяться даже на тех, кто выходит на пробежку.

«Вирус распространяется по всей стране. Если мы не отреагируем достаточно эффективно, число заболеваний может снова вырасти», — объяснил Кастекс.

С августа парижане были обязаны носить маски только на некоторых многолюдных улицах. Еще раньше, в июле, жителей столицы обязали надевать защиту в общественном транспорте и закрытых помещениях.

24 августа сообщалось, что французских нудистов обязали носить хотя бы маски из-за новой вспышки коронавируса. В самой большой нудистской деревне Кап д'Агд на юге Франции COVID-19 выявили у 95 человек, еще 50 человек сообщили о том, что заразились после возвращения домой.

По последним данным, во Франции 291,3 тысячи зараженных коронавирусной инфекцией. 30,5 тысячи человек погибли.