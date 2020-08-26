Иммунолог предупредил о высоких рисках осенней волны коронавируса в России

Риски возникновения осенней волны коронавируса в России очень высоки. Об этом предупредил академик РАН, директор Центра иммунологии и молекулярной биомедицины МГУ Михаил Пальцев в разговоре с представителями информационного центра по борьбе с COVID-19 стопкоронавирус.рф.

Пальцев добавил, что четкого прогноза о поведении вируса пока нет, но согласился с тем, что заболевание может протекать тяжело, потому что у людей снизился иммунитет во время длительной изоляции.

Иммунолог добавил, что коронавирусом можно заразиться повторно, такие наблюдения есть во Франции и в России, но пока их очень мало. Он уточнил, что вирус мутирует, но в основном изменения затрагивают только белковые рецепторы его оболочки — свидетельств того, что он становится агрессивнее, пока не выявлено.

Ранее профессор Сергей Нетесов заявил, что россиянам придется еще около двух лет носить защитные маски. По его словам, коронавирус станет сезонным заболеванием с вероятностью 90 процентов, вирус будет эволюционировать на протяжении «десятилетий и столетий», но со временем ослабеет.

С начала пандемии в России выявили 970 865 случаев коронавируса. За этот период зафиксировали 16 683 случая смерти, выздоровели 786 150 человек.