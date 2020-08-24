Французских нудистов обязали носить хотя бы маски из-за новой вспышки коронавируса. Об этом сообщает Reuters.

В самой большой нудистской деревне Кап д'Агд на юге Франции COVID-19 выявили у 95 человек, еще 50 человек сообщили о том, что заболели после возвращения домой. В Минздраве назвали вспышку очень тревожным сигналом, поскольку число случаев заболевания стремительно растет по всей стране. «Нудисты должны, по крайней мере, носить маски и практиковать социальное дистанцирование», — отметили в ведомстве.

21 августа сообщалось, что в китайской столице Пекине жителям разрешили ходить по улицам без защитных масок на фоне спада числа случаев COVID-19.

Во Франции, по данным проекта Университета Джонса Хопкинса на 24 августа, выявлено 280 тысяч случаев заражения коронавирусом, 31 тысяча инфицированных скончались. В мире общее число случаев заражения превысило 23 миллиона.