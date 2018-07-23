Птицы оказались для бельгийских властей важнее нудистов

В Бельгии запретили создавать второй нудистский пляж из-за опасений навредить редким хохлатым жаворонкам. Об этом сообщает The Guardian.

Фламандское агентство по делам дикой природы заблокировало инициативу о создании пляжа у Вестэнде из-за опасений, что сексуальная активность людей в дюнах отпугнет жаворонков. Оно уведомило местные власти, что и сами дюны могут пострадать от деятельности отдыхающих.

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Председатель Бельгийской федерации натуризма Коэн Меулеманс отметил, что за два года число членов организации выросло до 8,2 тысячи человек, поэтому им требуется новый пляж, а район Вестэнде идеально подходит для этой цели, потому что рядом нет зданий и дамб.

По его словам, большинство новых членов федерации — люди от 30 до 40 лет, которые испытывают серьезное давление на работе. Они обращаются к натуризму, чтобы оставить одежду и мобильные телефоны, и вернуться к природе.

Ранее в июне сообщалось, что во Франции для нудистов откроют парк развлечений с батутами и мини-полем для гольфа.

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