Пара нудистов призвала всех сбросить одежду во время карантина

Супруги-нудисты из шотландского города Данун проводят карантин в обнаженном виде и призывают других попробовать жизнь без одежды. Об этом сообщает издание Daily Star.

57-летняя соцработница Джульетта Джилл (Juliette Gill) и ее муж Айвэн Джилл (Ivan Gill) занимаются нудизмом уже 15 лет. В своем бунгало они ухаживают за садом, готовят еду и принимают ванну в обнаженном виде.

Джульетта случайно открыла для себя нудизм, когда была в отпуске на канарском острове Фуэртевентура. Она шла по пляжу и увидела множество обнаженных людей. После этого женщина решила попробовать тоже стать нудисткой. Она пришла на это же место на следующий день, разделась и устроилась в шезлонге.

Среди других нудистов она узнала мужчину, который жил в одном отеле с ней. Оказалось, что он тоже проводит отпуск в одиночестве. Через несколько дней они случайно встретились в близлежащем городке. «Он рассказал мне немного о нудизме и почему так много людей увлекаются им. Я не знала, что существуют клубы, где люди могут наслаждаться нудистским образом жизни. Я вообще мало знала об этом», — сказала Джульетта.

После каникул она отправилась домой в Глазго, а ее новый знакомый — в Норфолк. Они стали ездить друг к другу в гости, все больше времени проводили вместе и в конце концов поженились.

Пара призывает других людей во время карантина сбросить с себя одежду и испытать свободу.

Ранее сообщалось, что пара нудистов из английского города Пул, графство Дорсет, устроила обнаженную свадьбу, на которой присутствовали 40 гостей без одежды. На празднике были друзья и родные пары, хотя некоторые предпочли отказаться от приглашения, так как участие в мероприятиях для нудистов — не для них.

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