Голые жених и невеста собрали на свадьбу 40 обнаженных гостей

Пара нудистов из английского города пул, графство Дорсет, устроила обнаженную свадьбу, на которой присутствовали 40 гостей без одежды. Об этом сообщает издание The Mirror.

59-летний Найджел Сеймур (Nigel Seymour) и 30-летняя сиделка Рейчел (Rachel) — члены Британского клуба нудистов. Они познакомились в 2017 году во время игры в настольный теннис на греческом острове. Через полгода Найджел сделал Рейчел предложение перед 400 обнаженными незнакомцами на мероприятии клуба нудистов.

В июне 2019 года пара отпраздновала свадьбу, на которой все присутствующие были в обнаженном виде. «Наша голая свадьба была прекрасной идеей: мне не пришлось тратить тысячу фунтов (89,3 тысячи рублей) на свадебное платье», — сказала Рейчел.

На мероприятии присутствовали друзья и родные пары, хотя некоторые предпочли отказаться от приглашения, так как участие в мероприятиях для нудистов — не для них. Гостям нужно было иметь при себе только полотенце и крем для загара.

Отец Рейчел, 74-летний Харви Аллен (Harvey Allen) был официальным фотографом на церемонии. Он запечатлел счастливую пару и гостей, когда они загорали, играли в теннис, плавали и угощались закусками в буфете в обнаженном виде.

После свадьбы пара отправилась на медовый месяц в самую большую нудистскую деревню в Кап Д’Агд на юге Франции.

Найджел сказал, что введенный из-за коронавируса режим строгой изоляции заставил пару тосковать о днях, когда они смогут снова участвовать в нудистских мероприятиях. «Мы очень хотим пойти и искупаться голышом. Мы очень любим наготу. Неважно, как ты выглядишь, какого ты размера, цвета и чем занимаешься: все равны, когда они обнажены, и никто не судит тебя», — пояснил он.

Ранее сообщалось, что из-за эпидемии коронавирусной инфекции нудистам пришлось перейти от личного общения к видеоконференциям. Переход на удаленную работу позволил им не одеваться даже в рабочее время, и это не единственный плюс, который они назвали: самоизоляция без одежды позволяет тратить на стирку меньше сил и времени.

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