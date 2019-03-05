Почти 200 человек прокатились голышом на аттракционе и побили мировой рекорд

Около 200 человек пришли голыми в парк развлечений британского города Блэкпул и побили мировой рекорд. Об этом сообщает Fox News.

Группа из 195 нудистов посетила парк Blackpool Pleasure Beach в рамках «нудистских выходных», которые устраиваются в городе ежегодно. Во время события, организованного ассоциацией British Naturism, участники катались голыми на аттракционах.

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Таким образом британские нудисты побили рекорд по числу людей, одновременно прокатившихся на американских горках голышом.

Предыдущий рекорд был установлен в 2010 году, когда на американских горках в парке развлечений города Саутенд прокатилось 102 нудиста.

В январе защитники окружающей среды обвинили похотливых туристов в порче национального парка на острове Ибица. По словам геологов, пляж Эс-Каваллет в парке Сес-Салинес очень популярен среди путешественников-нудистов, и из-за их действий погибают редкие хрупкие растения, которые жизненно необходимы для местной среды.

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