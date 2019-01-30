Полюбившие секс на пляже туристы испортили остров

Защитники окружающей среды обвинили похотливых туристов в порче национального парка на острове Ибица. Об этом сообщает The Sun.

По словам геологов, пляж Эс-Каваллет в парке Сес-Салинес очень популярен среди путешественников-нудистов. Многие туристические сайты рекомендуют его тем, кто хочет позаниматься сексом на пляже и остаться при этом незамеченным. Однако, как заявили ученые, это развлечение повредило уникальную геологическую систему заповедника.

«Свободный доступ к пляжу привел к разрушению структуры песчаных дюн. Непрерывные занятия сексом пагубно влияют на их сложную систему», — поделился биолог Джоан Карлес Палерм.

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По его словам, из-за действий туристов погибают редкие хрупкие растения, которые жизненно необходимы для местной среды. Их отсутствие приводит к образованию пустых пространств, куда проникают ветра, в результате чего песчаные дюны начинают сокращаться.

Профессор также добавил, что Ибица — не единственное место, где сталкиваются с этой проблемой. Многие другие пляжи Испании также пострадали из-за похотливого увлечения путешественников.

В декабре прошлого года датчане тайно занялись сексом на вершине пирамиды Хеопса в Египте и засняли это на камеру. После того как они выложили ролик в сеть, их поступком заинтересовались власти Египта. Пользователи сети не оценили поступок датских туристов и посчитали их невоспитанными.

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