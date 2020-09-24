Во Франции зафиксировали новый рекорд суточного прироста зараженных COVID-19

Во Франции зафиксировали новый рекорд суточного прироста зараженных коронавирусом, сообщает РИА Новости со ссылкой на санитарную службу страны.

Всего за последние сутки COVID-19 во Франции выявили у более чем 16 тысяч человек. Общее число заболевших с момента начала эпидемии коронавируса в стране составляет более 497 тысяч. Скончались 31 511 человек.

Предыдущий рекорд ежедневного суточного прироста зараженных коронавирусом во Франции был зафиксирован 12 сентября. Тогда в стране зарегистрировали 10 561 случай инфицирования COVID-19.

Ранее еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидис заявила, что ситуация с коронавирусом в ряде стран Европы значительно ухудшилась. Она считает, что у Европы может быть последний шанс предотвратить вспышку, подобную весенней, поэтому нужно срочно принять эпидемиологические меры.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые зафиксирована в декабре 2019 года в Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию.