В Европе ухудшилась ситуация с коронавирусом

Ситуация с коронавирусом в ряде стран Европы значительно ухудшилась. Об этом стало известно от еврокомиссара по вопросам здравоохранения Стеллы Кириакидис, ее цитирует Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC) в своем Twitter.
«В некоторых странах ситуация сейчас даже хуже, чем на пике в марте. Это вызывает чрезвычайное беспокойство», — подчеркнула она.
По словам еврокомиссара, в ЕС должны быть готовы действовать очень быстро. Кириакидис считает, что у Европы может быть последний шанс предотвратить вспышку, подобную весенней, поэтому нужно срочно принять эпидемиологические меры.
Ранее Канада заявила о начале второй волны коронавируса, о том же объявила Австрия 13 сентября. Канцлер страны Себастьян Курц призвал соблюдать меры профилактики распространения инфекции.
Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые зафиксирована в декабре 2019 года в Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию.