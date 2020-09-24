Канада заявила о начале второй волны коронавируса

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил о начале второй волны коронавируса в стране. Его цитирует Reuters.

«Мы находимся на грани катастрофы, которая может быть намного хуже того, что было весной», — предупредил он. По словам политика, правительство готово сделать все, что угодно, лишь бы остановить распространение инфекции. Трюдо подчеркнул, что Канада в любом случае готова ко второй волне, поскольку «однажды уже справилась с первой».

Он также заверил, что страна готова и к экономическому кризису, потому что ее финансовое положение гораздо лучше, нежели в других странах. Однако Reuters указывает, что в стране растет дефицит бюджета, а курс канадского доллара продолжает падать.

По последним данным, в стране 147,7 тысячи зараженных коронавирусом. 9,2 тысячи человек погибли.

13 сентября Австрия также объявила о начале второй волны пандемии коронавируса. Канцлер страны Себастьян Курц призвал соблюдать меры профилактики распространения инфекции.

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