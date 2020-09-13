Австрия объявила о начале второй волны пандемии коронавируса

Канцлер Австрии Себастьян Курц объявил о начале второй волны пандемии коронавируса в стране. Его слова приводит ТАСС со ссылкой на Австрийское агентство печати в воскресенье, 13 сентября.

«Две недели назад было около 350 новых случаев заражения в сутки, вчера было более 850. Особенно драматичная ситуация складывается в Вене, где было отмечено 50 процентов всех новых инфицированных в Австрии. Скоро мы достигнем отметки в 1 000 заболевших в сутки», — сказал Курц, подчеркнув, что осень и зима будут трудными.

В связи с этим канцлер призвал жителей Австрии соблюдать меры профилактики распространения инфекции. «Сейчас мы все призваны справиться с вызовами грядущих месяцев с той же дисциплиной и вниманием, которые проявили весной», — заключил он.

Ранее живущая в Австрии россиянка рассказала, какими методами европейцам удалось победить коронавирус. По ее словам, карантинные меры там были очень жесткими: всем обязательно нужно было надевать маски и перчатки, нельзя было собираться компаниями больше пяти человек и передвигаться по улице без крайней необходимости. «Австрия одна из первых европейских стран, где рост заболевших стал стабилен, именно потому что соблюдались эти жесткие меры, принятые почти месяц назад», — пояснила она, добавив, что в стране уже не наблюдается никакой паники.

После этого появилась информация, что в Австрии скрыли информацию о вспышке коронавируса на горнолыжных курортах. Около пяти тысяч туристов, побывавших в Санкт-Антоне и Ишгле, подготовили коллективный иск против местных властей за намеренное сокрытие информации об инфекции в этих регионах.