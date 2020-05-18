В Австрии скрыли информацию о вспышке коронавируса на горнолыжных курортах

Около пяти тысяч туристов, побывавших на горнолыжных курортах Санкт-Антон и Ишгль в Австрии, подготовили коллективный иск против местных властей за намеренное сокрытие информации о вспышке коронавирусной инфекции в этих регионах. Об этом сообщает The Washington Post.

По мнению главы австрийской ассоциации защиты прав потребителей Питера Колба, причиной игнорирования мер безопасности в курортных деревнях во время пандемии коронавируса могли стать финансовые интересы. В уголовном процессе также рассматривается вопрос о намеренном замалчивании информации высокопоставленными политиками, главами регионов, руководителями отелей и лыжных трасс, пренебрегавших здоровьем приезжих туристов.

По словам жителя американского Нью-Джерси, возвратившегося с австрийского курорта, он заразил пожилого отца COVID-19, и тот скончался менее чем через три недели. Американец писал жалобы в ассоциацию защиты прав потребителей в Австрии и в графе «Понесенные убытки» оставил запись: «Я не знаю, как объяснить человеческую жизнь финансовыми условиями».

Бернхард Зангерл, семья которого приобрела деревенский бар «Китцлок» в Ишгле, рассказал, что зимой и в начале весны никто не замечал явных симптомов коронавируса. По его словам, кашель и заболевания гриппом легко объяснялись холодным сезоном в горах. Уточняется, что в марте в этом баре зафиксировали первого зараженного COVID-19 — им стал бармен. Затем вся семья Зангерл, в том числе его беременная сестра, и сотрудники «Китцлока» заразились инфекцией.

Отмечается, что туристы приносят правительству Австрии весомую сумму за отдых в Альпах: около полумиллиона путешественников каждую зиму приезжают в Ишгль и около четверти миллиона посетителей — в Санкт-Антон.

В марте сообщалось, что туристы со всей Европы могли заразиться коронавирусом на австрийском горнолыжном курорте Ишгль. Подъемники и бары на курорте работали, несмотря на большое количество заразившихся. Местные издания обвинили работников туристической сферы в желании получить как можно больше выгоды, несмотря на угрозу здоровью людей, а региональные власти — в бездействии. Однако мэр Ишгля эти обвинения отрицает и утверждает, что все меры были приняты своевременно.

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