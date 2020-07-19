Австрийских собак научат определять заразившихся коронавирусом по запаху

Вооруженные силы Австрии в тестовом режиме учат служебных собак определять заразившихся коронавирусом по запаху. Предполагается, что этот метод позволить искать людей, которые переносят инфекцию бессимптомно, пишет ТАСС со ссылкой на минобороны страны.

В кинологическом военном центре в данный момент обучается одна овчарка. Ее учат реагировать на специальную трубу с молекулами запаха коронавируса, которые удалось получить от маски, использованной заразившимся человеком. При обнаружении нужной трубки животное поощряют.

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Отмечается, что тестировать способности собаки с использованием инфицированной маски кинологи начнут в ближайшие дни. Для обеспечения безопасности здоровья специалиста и самого животного используется дезактивированный вирус — трубки и маски заранее обрабатывают ультрафиолетовым излучением.

Ранее в июле бывший директор Института иммунологии Бернского университета Беда Штадлер усомнился в наличии бессимптомных носителей коронавируса, заявив, что у таких людей есть иммунитет к COVID-19 и заразить других они не могут.

По состоянию на 19 июля, в мире насчитывается 14,4 миллиона заразившихся коронавирусом. За время эпидемии погибли 605 тысяч человек.