Иммунолог усомнился в наличии бессимптомных носителей коронавируса

Бывший директор Института иммунологии Бернского университета Беда Штадлер усомнился в наличии бессимптомных носителей коронавируса, заявив, что у таких людей есть иммунитет к COVID-19 и заразить других они не могут. Его исследование опубликовал портал Американской академии медицины за продление жизни.

Кроме того, он заявил, что в борьбе с коронавирусом были допущены ошибки. Так, он указал на то, что коронавирус Sars-CoV-2 — это не полностью новый вирус, он схож с другими коронавирусами; он подобен сезонному вирусу, который вызывает простуду, мутирует и исчезает летом.

Также иммунолог раскритиковал заявление экспертов о том, что в качестве основной опасности такого вируса было названо то, что от него не существует иммунитета. Однако ученый заявил, что это можно считать лишь предположением, поскольку соответствующих исследований не было.

В подтверждение этому ученый привел данные, что новый коронавирус оказал меньшее влияние в тех районах Китая, где ранее произошли вспышки вируса SARS, вызывавшего атипичную пневмонию.

Он также раскритиковал эпидемиологов за то, что они не верили в сезонность коронавируса, что привело к ошибочным прогнозам. «Некоторые все еще цепляются за модели, предсказывающие вторую волну», — заметил Штадлер.

По мнению иммунолога, бессимптомных носителей вируса не существует. Вся ошибка в том, что тесты не могут определить, жив ли вирус до сих пор или уже подавлен иммунной системой. Кроме того, он считает, что бессимптомные носители не могут заражать других.

Число заразившихся коронавирусом во всем мире достигло 13,3 миллиона человек. В тройку лидеров по числу подтвержденных случаев инфицирования входят США (3,4 миллиона), Бразилия (1,9 миллиона) и Индия (906 тысяч). Жертвами заболевания стали более 576 тысяч человек.

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