Женщина за минуту заразила коронавирусом 71 человека

Женщина вернулась из-за границы и заразила новой коронавирусной инфекцией 71 человека, проведя в лифте одну минуту. Об этом сообщается на сайте Daily Star.

Работники Центра по контролю и профилактике заболеваний США рассказали о необычном случае распространения COVID-19. 19 марта женщина, зараженная коронавирусом, приехала из США в Китай. Болезнь протекала бессимптомно, а тест на COVID-19 дал отрицательный результат. Тем не менее, женщина на две недели самоизолировалась в квартире и исключила любые контакты с внешним миром.

Несмотря на неукоснительное следование правилам, она распространила смертельно опасный вирус и заразила соседей. Это произошло во время одиночной поездки на лифте. Специалисты подчеркивают, что бессимптомные пациенты по сей день представляют наибольшую опасность для окружающих.

Ранее в июле сообщалось о жителе американского штата Техас, который посетил «коронавирусную вечеринку» и умер. 30-летний мужчина пришел на массовое мероприятие, участники которого специально собрались вместе, чтобы проверить, заразятся ли они коронавирусом. Перед смертью американец признался медсестре: «Я думаю, что совершил большую ошибку. Я был уверен, что коронавирус ненастоящий».

В начале июля стало известно, что американские студенты специально собирались вместе и устраивали своеобразное соревнование. Выигрывал в нем тот, кто первым из присутствовавших на вечеринке заражался коронавирусом. За это «победитель» получал бы деньги: присутствовавшие на вечеринке специально скидывались на «главный приз».

Коронавирусная инфекция передается через мелкие капли, которые выделяются из носа или рта больного и оседают на окружающих предметах. ВОЗ рекомендует держаться на расстоянии более чем один метр от других людей, регулярно мыть или обеззараживать руки и не прикасаться ко рту, носу и глазам. В публичных местах и общественном транспорте следует использовать маску.

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